Regeni: Suriano (M5s), basta alibi da Egitto, continuare a lavorare per verità

- Simona Suriano, deputata del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Affari esteri a Montecitorio, ha osservato che "le vicende che riguardano Regeni, Zaki ed altri casi di arresti dimostrano come l'Egitto, ancora oggi, sia ostaggio di un sistema di controllo e repressione istituzionale ben consolidato e gestito dal generale al-Sisi". Nel suo intervento in Aula, alla Camera, sulla proroga dei lavori della commissione d'inchiesta parlamentare su Regeni, la parlamentare ha aggiunto: "Per questo siamo qui a chiedere, ancora una volta, che il Cairo cambi marcia e inizi a collaborare sulla morte di Giulio Regeni. Basta alibi e prese in giro dall'Egitto che in questi mesi ha mostrato condotte poco trasparenti, se non ondivaghe, e apparentemente tese ad affossare la verità sulla barbara uccisione del nostro connazionale". L'esponente del M5s ha, poi, proseguito: "Il nostro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dialogano con le autorità egiziane e più volte con insistenza hanno chiesto maggiore cooperazione giudiziaria ma siamo stanchi dei continui silenzi di al-Sisi. Se da un lato confidiamo nella nostra diplomazia, dall'altra pretendiamo un altro atteggiamento dall'Egitto. In quest'ottica - ha concluso Suriano - la prosecuzione dei lavori della commissione Regeni rappresenta un tassello fondamentale per giungere finalmente alla verità e alla giustizia". (Rin)