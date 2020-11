Regeni: Trancassini (Fd'I), bene proroga commissione d'inchiesta ma si vada fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia, nel suo intervento in Aula a Montecitorio durante il dibattito sulla proroga della commissione Regeni, ha affermato che Fd'I "è favorevole alla proroga della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio di Giulio Regeni. Chiediamo però di alzare il livello dei lavori: è necessario recarsi in Egitto e nel Regno Unito - ha contiuato il parlamenatre - per fare chiarezza sulle tante zone buie che ancora sono presenti in questa storia. È il momento di fare luce anche sui diversi soggetti legati a questo efferato omicidio. Serve coraggio per trovare la verità e per dare - una volta per tutte - risposte certe alla sua famiglia". (Rin)