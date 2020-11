Coree: Putin, questione nucleare può essere risolta solo con mezzi diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del nucleare nella Penisola coreana deve essere risolta esclusivamente con mezzi diplomatici, attraverso negoziati. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin alla cerimonia di presentazione delle credenziali al Cremlino, alla quale partecipa anche il nuovo ambasciatore della Corea del Nord in Russia, Shin Hon Chol. Mosca, ha affermato il presidente, è favorevole a rafforzare ulteriormente i rapporti di buon vicinato con Pyongyang ed è pronta a continuare a lavorare per sviluppare relazioni bilaterali. Putin ha ricordato che quest'anno si celebra il 75mo anniversario della liberazione della Corea dal dominio giapponese. "I soldati dell'Armata Rossa hanno combattuto fianco a fianco con i patrioti coreani per la sua libertà e indipendenza", ha aggiunto Putin. (Rum)