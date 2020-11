Nato: Frusone (M5S), Alleanza atlantica rimane spazio di dialogo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti avvenimenti degli ultimi anni avrebbero avuto dei canali diplomatici sicuramente diversi e più difficili da attivare se non ci fosse stata la Nato. Lo ha sottolineato Luca Frusone, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato, scrivendo su Facebook dopo che ieri si è conclusa la prima assemblea plenaria on-line dell'istituzione nella quale lui rappresenta l'Italia. Nella giornata conclusiva è intervenuto anche il segretario generale Jens Stoltenberg: "Ho apprezzato che il segretario generale abbia sottolineato come la Nato rappresenti oggi uno spazio importante per il dialogo tra i paesi membri", ha detto. Molti i temi affrontati nel corso della riunione. "Estremamente importante poi è il futuro dell'Afghanistan", ha proseguito il deputato. "Dopo l'annuncio degli Stati Uniti serve coraggio e dire chiaramente che dopo tutti questi anni e tanti soldi spesi non sono stati raggiunti i risultati attesi. Come Movimento 5 Stelle abbiamo sempre dimostrato contrarietà alla missione e rimaniamo di questo avviso. Sono certo di una cosa però, che se l'Italia non fosse stata presente le cose sicuramente sarebbero state peggio sia per la coalizione che per l'Afghanistan", ha dichiarato Frusone. (segue) (Res)