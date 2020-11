Nato: Frusone (M5S), Alleanza atlantica rimane spazio di dialogo importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della Nato, in Afghanistan "ad oggi le attività svolte sono di addestramento, assistenza e consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di sicurezza locali concentrate nella Regione Ovest e questo compito è stato svolto al meglio dimostrando come l'Italia abbia una capacità di addestramento e consulenza al top anche nella Nato. Molti esperti si interrogano su cosa succederà se si abbandonasse velocemente l'area con il rischio che ricada tutto velocemente in mano ai talebani, è una domanda che dobbiamo farci anche noi ma non per questo è lecito pensare ad una presenza a tempo indeterminato", ha detto. "Ovviamente - ha concluso Frusone - i temi discussi nel corso di questa sessione sono stati molti, dagli scontri tra Grecia e Turchia fino agli aspetti tecnologici e alla sfida cinese. Tutti problemi complessi e come spesso accade chi ha soluzioni semplici per problemi complessi probabilmente non ha soluzioni ma solo parole". (Res)