Roma: Raggi, parco della Maratona sarà riqualificato con finanziamento di 285 mila euro

- "Il parco della Maratona, grande spazio verde in zona Farnesina, sarà interamente riqualificato con un finanziamento di 285 mila euro". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Si tratta di un progetto che mi sta particolarmente a cuore, perché rappresenta il punto di arrivo di un bel dialogo tra istituzioni e cittadini. Proprio loro, infatti, ci hanno indicato le parti su cui intervenire e ci hanno esposto le loro idee per la rinascita del parco - spiega la sindaca -. I fondi saranno utilizzati per acquistare nuovi giochi per i più piccoli, rinnovare le due aree ludiche che si trovano nel parco, curare la vegetazione, piantare nuovi alberi, sostituire le panchine danneggiate", conclude. (Rer)