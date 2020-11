Legge Bilancio: Faro (M5s), onorata di esere relatrice, massimo impegno per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marialuisa Faro, deputata del Movimento cinque stelle e relatrice alla Camera della legge di Bilancio, sottolinea: "In questi giorni stiamo lavorando alla Camera sulle modifiche alla legge di Bilancio. Quest'anno - continua la parlamentare su Facebook - ho l'onore di essere la relatrice alla Camera di questo importante testo normativo. Si tratta di una manovra ambiziosa: una manovra da 40 miliardi di euro che arriva in un momento molto delicato per il nostro Paese, ancora sospeso tra le difficoltà causate dalla pandemia e le prospettive di una ripresa economica e sociale per la quale ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze". L'esponente del M5s aggiunge: "All'interno di questa manovra ci sono diverse misure fondamentali per dare sostegno immediato a imprese e famiglie e assicurare le risorse necessarie per la ripartenza del nostro settore produttivo e la ripresa dell'economia. Il lavoro parlamentare sarà fondamentale per migliorare un testo già ricco di misure concrete per sostenere gli investimenti, l'istruzione, il welfare, mantenendo e rafforzando quei provvedimenti di sostegno quali la riduzione delle tasse sul lavoro e sull'impresa, la Cassa integrazione e il reddito di cittadinanza. Il mio impegno - conclude Faro - sarà massimo". (Rin)