Imprese: Patuanelli autorizza cinque Accordi per innovazione e sviluppo, progetti per 61 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, per gli Accordi di programma e sviluppo sono stati autorizzati i seguenti progetti: rafforzamento della filiera della pasta attraverso investimenti produttivi, con particolare attenzione all'attività di packaging del prodotto, e di ricerca e sviluppo, finalizzati allo studio di una pasta speciale prebiotica a basso indice glicemico e di un packaging innovativo, volto a favorire un sistema di filiera della pasta responsabile e sostenibile sia verso il consumatore sia verso l'ambiente. Il progetto è stato presentato dalla società Pastificio Liguori Spa, unitamente a Cartesar Spa, Di Mauro Flexo Srl, Di Mauro Officine grafiche Spa e Scatolificio Santanna Srl. I costi complessivi del progetto ammontano a 62,40 milioni di euro, di cui 34,12 milioni finanziati dal Mise. Al progetto è associato un incremento occupazionale di 27 nuovi addetti; investimenti in beni strumentali e immateriali per le linee produttive relative a sistemi di radiofrequenze, comando e controllo, lanciatori, unità di guida, sistemi di navigazione e controllo, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi, e attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'introduzione di tecnologie più avanzate. Il progetto è stato presentato da Mbda Italia Spa e sarà realizzato nel sito produttivo di Bacoli a Napoli. I costi complessivi del progetto ammontano a circa 30,15 milioni di euro, di cui 7,87 milioni finanziati dal Mise. Al progetto è associato un incremento occupazionale di 24 nuovi addetti. (segue) (Com)