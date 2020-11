Sardegna: pubblicato bando regionale per aiuti a settore ippico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione sosterrà il comparto ippico ed equestre, colpito dal blocco delle attività nei mesi della chiusura a causa dell'emergenza Covid-19. È stato pubblicato il bando per la concessione di aiuti a favore del settore. I benefici, relativi ai mesi di marzo e aprile 2020, sono rivolti ai proprietari o ai detentori di cavalli per gli importi massimi per ciascuna mensilità di 480 euro a cavallo da corsa, 340 euro a cavallo per i soggetti impegnati nelle discipline sportive (salto ostacoli, endurance, completo, dressage) e 240 euro a cavallo per i puledri in preparazione alle manifestazioni allevatoriali. "Per i circoli ippici, le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Fise o ad altri enti di promozione sportiva, comunque riconosciuti dal Coni, presenti in Sardegna – ha spiegato l'assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia - è stata riconosciuta un'indennità massima di 3 mila euro per il 2020".Le domande potranno essere presentate dal 1 dicembre al 31 dicembre del 2020. L'istruttoria, i controlli e l'erogazione delle indennità sono stati affidati all'Agenzia Agris. (Rsc)