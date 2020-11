Russia: uomo prende in ostaggio sei bambini a San Pietroburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Pietroburgo, nel quartiere Kolpinskij, un uomo in apparente stato di ubriachezza ha preso in ostaggio sei bambini e si è barricato in un appartamento. Lo hanno riferito ai media locali fonti della forze di sicurezza. Secondo una fonte dell'agenzia "Tass", l'uomo barricato nell'appartamento è armato di un'ascia e minaccia di uccidere i bambini. Allo stesso tempo, l'aggressore non avrebbe avanzato alcuna richiesta. L'evento sembra stato innescato da una lite familiare, secondo i media locali. Gli agenti di polizia stanno negoziando con l'individuo. Una fonte dei servizi di emergenza ha riferito che il residente di San Pietroburgo è registrato in un dispensario neuropsichiatrico. (Rum)