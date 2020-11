India: bloccate per motivi di sicurezza 43 app, diverse legate al gruppo cinese Alibaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Elettronica e della tecnologia dell’informazione indiano ha emesso oggi un ordine per bloccare l’accesso degli utenti a 43 applicazioni di telefonia mobile. L’iniziativa, spiega il dicastero, è stata presa “sulla base di informazioni secondo cui queste app sono impegnate in attività pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. Le informazioni sono state ricevute dal Centro di coordinamento indiano sulla criminalità informatica e dal ministero dell’Interno. Il blocco è stato disposto sulla base alla sezione 69A della legge Information Technology Act del 2000. L’ordine non fa riferimento alla proprietà delle app, quasi tutte cinesi e in diversi casi legate al Gruppo Alibaba. Quindici delle app sono per l’organizzazione di appuntamenti; altre sono per lo shopping, il gioco e la condivisione di video. Tra i nomi più noti compresi nell’elenco ci sono AliExpress, Snack Video e Alibaba Workbench. (segue) (Inn)