Albania, il premier attacca il presidente: ha violato le norme Covid per andare a un compleanno

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha criticato il presidente della repubblica Ilir Meta per aver partecipato alla festa di compleanno del comico Besart Kallaku in violazione delle norme per contenere la diffusione del Covid-19. Parlando oggi ai giornalisti, Rama ha evidenziato il comportamento inappropriato da parte di Meta e di sua moglie, la presidente del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) Monika Kryemadhi, i quali si sono recati in un ristorante di Tirana nei giorni scorsi per la festa del famoso comico albanese, con partecipazione di oltre 10 persone. "Ho visto l'esempio più scandaloso di violazione della legge da parte del presidente della repubblica, della first lady e della loro gang", ha dichiarato il premier rinnovando l'invito a tutti a rispettare la regola di evitare gli incontri con oltre dieci persone.(Alt)