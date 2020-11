Lombardia: Banca d'Italia, nel 2020 +30,7 per cento beneficiari reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica scatenata dalla pandemia nei primi nove mesi del 2020 ha fatto aumentare di oltre il trenta per cento il numero delle famiglie lombarde beneficiare di reddito o pensione di cittadinanza. È quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia della Lombardia realizzato dalla Banca d'Italia. In base a dati aggiornati al 6 ottobre, i nuclei familiari lombardi che da gennaio a settembre hanno usufruito del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza sono stati oltre 123 mila, il 30,7 in più rispetto al periodo aprile-dicembre 2019 e pari al 2,7 per cento delle famiglie residenti in regione (contro una media italiana del 5,5 per cento). L'importo medio mensile ricevuto da ciascuna famiglia è stato di 459 euro (535 euro nella media nazionale). Ai percettori di reddito e pensione di cittadinanza si aggiungono 29 mila nuclei lombardi, pari a circa lo 0,6 per cento delle famiglie, che hanno ricevuto il reddito di emergenza, con un importo medio di 545 euro al mese. Secondo i dati dell'Inps, al 19 giugno sono state accolte più di 581 mila domande provenienti dalla Lombardia per l'indennità di seicento euro, introdotta dal decreto "Cura Italia" per andare incontro ad alcune tipologie di lavoratori autonomi e altre categorie coperte solo parzialmente dagli ammortizzatori sociali ordinari. L'ammontare complessivo delle indennità erogate in Lombardia è di 349 milioni di euro, pari al 14,3 per cento del totale nazionale. (Rem)