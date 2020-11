Covid: Romania donerà a Moldova parte delle sue dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania condividerà con la Moldova una parte delle dosi di vaccino anti Covid che riceverà dall'Unione europea. Lo ha annunciato il responsabile del Partito liberale nazionale (Pnl) per la diaspora, il senatore Viorel Badea ripreso dai media romeni. Secondo il senatore, la decisione è stata confermata anche dal ministro della Salute della Romania, Nelu Tataru. "Parlando dei progetti sanitari comuni tra la Romania e la Moldova, il ministro Nelu Tataru mi ha chiesto di inviare buone notizie ai bessarabiani. Come sapete, l'Unione europea ha contratto una prima tranche di 30 milioni di dosi di vaccino anti Covid e la Romania beneficerà del 4 per cento del totale di queste dosi. Della cifra che spetta al nostro Paese, il governo liberale ha deciso di donarne una parte alla Bessarabia. Solo insieme, uniti, possiamo vincere questa sfida", ha affermato Badea. (segue) (Rob)