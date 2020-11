Covid: Romania donerà a Moldova parte delle sue dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Recentemente, la Commissione europea ha annunciato che tutti gli Stati membri dell'Ue avranno accesso ai vaccini anti Covid contemporaneamente. Per quanto riguarda la Moldova, l'amministrazione dell'Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici di Chisinau ha assicurato che i moldavi beneficeranno di vaccini antinfluenzali e anti-covid della massima qualità. "Siamo in costante dialogo con i rappresentanti dell'industria farmaceutica, società di ricerca clinica, distributori di farmaci, in qualità di autorità di regolamentazione pubblica nel campo della medicina e dei dispositivi medici, per garantire l'accessibilità dei prodotti più innovative anche in Moldova", ha detto Priseajniuc. (Rob)