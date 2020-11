Ue-Italia: telefonata tra von der Leyen e Conte, Roma su buona strada per piano ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è sulla buona strada per quanto riguarda la preparazione del piano nazionale di ripresa. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha avuto questa mattina una "buona telefonata con il premier Giuseppe Conte". Come ha spiegato von der Leyen su Twitter, la conversazione si è concentrata sul Summit globale della Salute che si svolgerà in Italia la prossima primavera, sulla preparazione del piano nazionale di ripresa e sulla cooperazione con partner esterni sui flussi migratori. Per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa, la presidente ha specificato che la Commissione è "in stretto contatto" con Roma e che "l'Italia è sulla buona strada". (Beb)