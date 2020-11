Roma metropolitane: corsa in Campidoglio per ok a delibera su fondi contenzioso entro 30 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata stamattina in commissione Bilancio di Roma la manovra, licenziata ieri dalla giunta capitolina, che copre le minori entrate del Campidoglio per 35 milioni di euro e stanzia 218 milioni di nuovi investimenti per il 2020. Per il finanziamento di debiti fuori bilancio e contenziosi viene accantonato l'avanzo di amministrazione di parte corrente per una cifra di quasi 81 milioni di euro e viene inserito l'avanzo accantonato di parte capitale 42 milioni. È su questa voce di bilancio che rientrano i fondi per circa 40 milioni che entro il 30 novembre Roma Capitale dovrà trasferire alla società controllata in liquidazione Roma Metropolitane per consentire il pagamento degli stipendi di novembre. "Le cifre che il dipartimento Mobilità aveva previsto" per sanare i contenziosi pregressi di Roma metropolitane "fanno riferimento al fondo passività potenziali - ha spiegato l'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti -, i fondi sono lì, eventualmente è il dipartimento che organizza le delibere per il trasferimento a Roma metropolitane, il debito è comunque coperto dal fondo passività potenziali". (segue) (Rer)