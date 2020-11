Roma metropolitane: corsa in Campidoglio per ok a delibera su fondi contenzioso entro 30 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, a quanto apprende "Agenzia Nova", la delibera di giunta elaborata dal dipartimento Mobilità è al vaglio degli uffici a seguito delle osservazioni recepite dalla Ragioneria capitolina. Nei giorni scorsi il liquidatore di Roma metropolitane, Andrea Mazzotto, in una lettera ai dipendenti ha spiegato che a seguito del pignoramento del conto aziendale, in esecuzione di condanna, la liquidità aziendale è drasticamente ridotta e per la società sarà possibile erogare gli stipendi ai lavoratori regolarmente soltanto se entro il 30 novembre sarà approvata la delibera di giunta che autorizza al trasferimento dei fondi, in alternativa i salari di novembre verranno erogati con importo ridotto e in data 1 dicembre anziché il 27 novembre. (Rer)