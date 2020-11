Pil: Pisauro (Upb), crescita del 6 per cento nel 2021 è difficile, stime riviste al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dopo il forte rimbalzo che ha interessato il Pil nel terzo trimestre, che comunque ha visto il dato attestarsi su valori inferiori per 4,5 punti sul 2019, nel quarto trimestre gli indicatori hanno ripreso a deteriorarsi, a tal punto che le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) prevedono una discesa di tre punti percentuali. Così il presidente dell'Upb, Giuseppe Pisauro, audito oggi dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Il dato relativo all'intero 2020 rimane comunque in linea con il calo di nove punti percentuali riportato nella Nadef: la sorpresa negativa sul trimestre in corso compensa quella del periodo estivo", ha spiegato, sottolineando però un "quadro diverso" per il 2021. "Anche prefigurando un recupero ciclico a partire dalla prossima primavera, appare difficile la realizzazione dell'obiettivo programmatico del 6 per cento stabilito dal governo: la nostra previsione è che la battuta d'arresto del trimestre in corso faccia sì che la prospettiva di crescita si riduca di almeno un punto al 5 per cento", ha concluso.