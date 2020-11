Ambiente: Giovannini (Asvis), tagliare tempi per fare nuove infrastrutture per realizzare green deal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sarebbe importante "procedere a una semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture strategiche, ma dovrebbe essere studiata la definizione di infrastruttura strategica" in quanto quella che realizza il green new deal europeo e italiano. "Se i tempi non vengono tagliati drasticamente per fare le nuove infrastrutture, non faremo il green deal nei tempi corretti". Lo ha detto Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile (Asvis), in audizione oggi nella commissione Ambiente della Camera sulla legge di Bilancio 2021. "Questa – ha aggiunto – è una posizione che credo il Parlamento dovrebbe assumere con forza per orientare diversamente gli investimenti in infrastrutture strategiche". Analogamente, secondo Giovannini, "si potrebbe immaginare di condizionare gli incentivi e gli aiuti alle imprese in difficoltà, anche quelle di piccola e media dimensione, con un impegno alla trasformazione del sistema produttivo verso l'economia circolare e verso la riduzione dell'evasione fiscale. Non si tratta di condizionare ora questi aiuti alle persone in difficoltà – ha spiegato Giovannini – ma di orientare le scelte di questi soggetti nella ripresa dopo la pandemia verso comportamenti più virtuosi sia di ordine fiscale che ambientale, con benefici per gli stessi conti economici delle imprese".