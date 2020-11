I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Aramco, nessuna conseguenza per nostri clienti da attacco Houthi a Gedda - La compagnia petrolifera saudita Aramco ha assicurato che i clienti non hanno subito alcuna conseguenza dall’attacco dei ribelli sciiti Houthi contro un impianto di distribuzione dei prodotti petroliferi a nord della città di Gedda, avvenuto ieri. Secondo quanto riferito dalla compagnia uno dei tredici serbatoi di stoccaggio dell’impianto di Gedda è attualmente fuori servizio dopo essere stato colpito da un missile. Il sito distribuisce più di 120.000 barili al giorno di prodotti petroliferi a livello nazionale a Gedda, La Mecca e nella regione di Al Baha. Ieri il portavoce dei ribelli sciiti yemeniti appoggiati dall’Iran, Yahya Sarea, ha dichiarato in una nota che l'attacco è stato effettuato con un missile da crociera Quds-2. Il portavoce ha anche diffuso un'immagine satellitare con la didascalia "impianto di rinfuse del nord di Gedda-Saudi Aramco" per mostrare l’efficacia dell’attacco. Lo Yemen è teatro dalla prima metà del 2015 di una guerra che vede confrontarsi i ribelli sciiti Houthi, sostenuti dall’Iran, e le forze del governo riconosciuto di Aden appoggiate dalla coalizione miliare guidata dall’Arabia Saudita. In questi anni i ribelli sciiti hanno condotto diversi attacchi in territorio saudita colpendo infrastrutture petrolifere. Il più grave è avvenuto il 14 settembre 2019 contro gli impianti di Abqaiq e Khurais, nella parte orientale dell’Arabia Saudita, sede delle principali infrastrutture petrolifere. L’attacco condotto con droni e missili balistici è stato rivendicato dai ribelli sciiti Houthi, ma Riad ha accusato l’Iran di aver condotto l’attacco. L’azione ha provocato incendi all'impianto di lavorazione del petrolio costringendo Aramco a chiudere entrambe le strutture, riducendo la produzione di petrolio dell'Arabia Saudita di circa la metà per alcune settimane. (segue) (Res)