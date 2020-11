I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture: la prima rete ferroviaria nazionale degli Emirati trasformerà l'economia - Sulle montagne Hajar tra Dubai e Fujairah, gli ingegneri stanno aprendo una nuova frontiera per gli Emirati Arabi Uniti. Tonnellata dopo tonnellata, la roccia sta lasciando spazio a 16 chilometri di tunnel, che un giorno vedranno i treni sfrecciare attraverso di essa in un viaggio da costa a costa. Una nazione nota per il suo amore per le auto, così come per i suoi porti e aeroporti strategici, gli Emirati Arabi Uniti scommettono molto sulla sua prima rete ferroviaria nazionale. L'arteria di 1.200 chilometri collegherà il Golfo di Oman al Golfo Persico, attraverso gli Emirati, all'interno di Abu Dhabi e fino a Ghuweifat, al confine con l'Arabia Saudita, un passaggio chiave in una rete ferroviaria attraverso la penisola arabica. (segue) (Res)