I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto Rilancio: Patuanelli, governo intende estendere superbonus - L'intenzione del governo è quella "di estendere la misura del superbonus, la cui portata è sotto gli occhi di tutti, mettendo in sicurezza il patrimonio immobiliare dal punto di vista sismico ed energetico". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, audito in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria sull’applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell’edilizia dal decreto Rilancio. "E’ importante - ha spiegato il ministro - dare una prospettiva temporale più ampia. Ovvero tutto il 2021 per l'ecobonus, fino ai primi mesi del 2022 per la riqualificazione sismica". "Bisogna considerare - ha aggiunto il ministro - l’esigenza di estendere la misura con l’esigenza di bilancio dello Stato".Calabria: Zampa, oggi in Cdm nomina commissario Sanità - La nomina del nuovo commissario alla Sanità della Regione Calabria "arriverà oggi se in Consiglio dei ministri non emergeranno cose in contrario". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, esponente del Partito democratico, a Rai Radio 1. "Quello che conta di più - ha spiegato - oltre alla qualità del nome è che attorno a lui ci sia il clima e abbia tutti gli strumenti necessari". La viceministra ha poi sottolineato che il governo si sta muovendo in Calabria "per ricostruire la sanità con ingenti risorse e un grande piano di sostegno e supporto. Non basta una persona".Legge bilancio: Gaiotti (Bankitalia), discesa progressiva del debito è possibile - L'elevato livello del debito pubblico è sicuramente preoccupante ma una discesa progressiva è possibile, anche se rimangono alcuni rischi: l'efficacia dei provvedimenti di sostegno alla crescita di cui si inizia a discutere con questa manovra è forse il requisito più importante. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato.Covid: Speranza rinnova misure per Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative alla provincia autonoma di Bolzano e alle regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L’ordinanza - riferisce una nota del ministero - è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.Covid: Coldiretti/Ixè, niente vacanze sulla neve per 3,8 milioni di italiani - I limiti alle vacanze sulla neve colpiscono 3,8 milioni di italiani che lo scorso anno sono andati in vacanza in montagna nelle feste di fine anno. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in riferimento alle dichiarazioni del premier Giuseppe Conte che per contenere la diffusione della pandemia Covid ha escluso "tutte le occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio" a cominciare da "vacanze indiscriminate sulla neve'" Si tratta di una decisione destinata ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma sull'intero indotto delle vacanze in montagna, dall'attività dei rifugi alle malghe fino agli agriturismi già duramente colpiti dal lockdown di primavera e dall'assenza dei turisti stranieri secondo Campagna Amica. Proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione – sottolinea la Coldiretti - svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l'abbandono e lo spopolamento. La montagna è la destinazione privilegiata degli oltre 10 milioni di turisti di Natale e Capodanno che lo scorso anno hanno trascorso in media sei giorni fuori casa per una spesa complessiva di 4,1 miliardi di euro.(Rin)