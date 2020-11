© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Cina: ministro Esteri Wang in visita a Tokyo - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi intraprende oggi una visita ufficiale a Tokyo, in Giappone, che segna la prima visita di alto livello di un funzionario cinese da quando il Paese ha eletto il nuovo premier, Yoshihide Suga, lo scorso settembre. Secondo le anticipazioni, Wang terrà un incontro con il premier giapponese. Negli scorsi anni Tokyo ha cercato di bilanciare l'interdipendenza economicatra le due potenze asiatiche con le preoccupazioni per la sicurezza, comprese le rivendicazioni di Pechino sull'atollo conteso delle Senkaku, nel Mar Cinese Orientale. "Ci sono varie questioni in sospeso tra i due Paesi. Tramite gli incontri ad alto livello, è importante trovare soluzioni a ciascuna questione una per una", ha dichiarato ieri, 23 novembre, il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi, in vista dell'incontro con l'omologo cinese. Motegi ha anticipato uno "scambio franco" di opinioni sulle relazioni bilaterali, incluso il tema della ripresa del traffico tra i due Paesi durante la pandemia. I media giapponesi hanno riferito che Motegi intende anche sollevare preoccupazioni per l'attività rafforzata della Cina nel Mar Cinese Orientale. (segue) (Res)