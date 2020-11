© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Ue: colloquio Wang-Borrell, ministro Esteri cinese esorta a intensificare cooperazione strategica - La Cina e l'Unione europea (Ue) devono rafforzare la cooperazione strategica e svolgere un ruolo costruttivo nell'affrontare le sfide globali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale cinese "Xinhua", durante una conversazione telefonica con Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Sottolineando che la pandemia di coronavirus è ancora in atto e che la situazione internazionale è in rapida evoluzione, Wang ha affermato che Cina e Ue, due forze stabilizzatrici nel processo di multipolarizzazione, devono rafforzare la comunicazione e il dialogo, migliorare la fiducia reciproca ed eliminare ogni tipo di distrazione. Secondo Wang, le due parti dovrebbero prima di tutto gestire i rispettivi affari interni e, allo stesso tempo, rafforzare la cooperazione strategica e svolgere un ruolo costruttivo nell'affrontare le sfide globali. Inoltre, ha aggiunto il ministro cinese, dovrebbero mantenere la giusta direzione delle relazioni bilaterali, attenersi alla coesistenza pacifica, alla cooperazione aperta, al multilateralismo nonché al dialogo e alla consultazione, importanti esperienze acquisite nei 45 anni dall'istituzione di legami diplomatici bilaterali. (segue) (Res)