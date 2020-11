© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: presidente Tsai, nuova flotta di sottomarini contribuirà a difesa sovranità nazionale - La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha promesso di difendere la sovranità dell'Isola con la costruzione di una nuova flotta di sottomarini sviluppati a livello nazionale, un progetto chiave sostenuto dagli Stati Uniti per contrastare la Cina. Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio, lavora da anni per rinnovare la propria flotta sottomarina, in parte risalente alla Seconda guerra mondiale, che non può competere con la flotta cinese che include navi in grado di lanciare armi nucleari. In una cerimonia per celebrare l'inizio della costruzione di una nuova flotta di sottomarini nella città portuale meridionale di Kaohsiung, Tsai ha definito l'iniziativa una "pietra miliare storica" per le capacità difensive di Taiwan dopo aver superato varie sfide. "La costruzione dimostra la forte volontà di Taiwan nel mondo di proteggere la sua sovranità", ha detto Tsai all'evento, a cui ha partecipato anche l'ambasciatore de facto degli Stati Uniti a Taiwan, Brent Christensen. (segue) (Res)