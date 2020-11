© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia-Usa: Washington investirà 2 miliardi di dollari nel fondo sovrano indonesiano - Il governo dell’Indonesia ha annunciato ieri, 23 novembre, che il nuovo fondo sovrano multimiliardario allo studio di Giacarta sarà destinatario di un investimento di almeno 2 miliardi di dollari da parte della nuova banca per lo sviluppo degli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”. Adam Boehler, direttore della United States International Development Finance Corporation (Dfc) ha firmato una lettera di interesse la scorsa settimana, nel corso della visita a Washington di Luhut Pandjaitan, ministro coordinatore del governo indonesiano per gli affari marittimi e gli investimenti. Secondo una nota ministeriale indonesiana, “la Dfc lavorerà in collaborazione con Giappone, Emirati Arabi Uniti e Singapore” per investire nel fondo sovrano. L’istituzione del nuovo fondo sovrano indonesiano è stata autorizzata nell’ambito del vasto pacchetto di riforme economiche e occupazionali recentemente approvato dal parlamento indonesiano, e battezzato “Legge omnibus”. (segue) (Res)