- India: coronavirus, nuove restrizioni ai viaggi in Maharashtra e miglioramento a Nuova Delhi - Nelle ultime 24 ore in India sono stati registrati 37.975 nuovi casi e 480 decessi. Lo ha reso noto il ministero della Sanità nell’ultimo bollettino, aggiornato a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi). I casi complessivi sono saliti a 9.177.840, con 134.218 decessi. I pazienti guariti o dimessi dagli ospedali sono 8.604.955 mentre i casi attivi sono 438.667, pari al 4,78 per cento del totale. Il tasso di recupero è del 93,76 per cento e quello di letalità dell’1,46 per cento. Ieri sono stati effettuati 1.099.545 test, secondo i dati del Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr). Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dalla trasmissione del virus. Il Maharashtra, dove i casi attivi sono attualmente 82.915, è il più colpito. Lo Stato ha prorogato il lockdown fino al 30 novembre; inoltre, da domani scatteranno restrizioni ai viaggi da Nuova Delhi, Rajasthan, Gujarat e Goa: le persone provenienti in aereo o treno dai quattro Stati/Territori dovranno essere munite di un certificato di negatività o effettuare un test all’arrivo a proprie spese. L’amministrazione del Jammu e Kashmir ha deciso di sottoporre a test antigenici rapidi tutti i visitatori in arrivo. Oggi il primo ministro, Narendra Modi, ha avuto un incontro virtuale con i capi di governo degli Stati e Territori sulla situazione epidemiologica. Arvind Kejriwal, al governo a Nuova Delhi, ha riferito che nella capitale il tasso di positività sta scendendo dopo il picco raggiunto il 10 novembre; al momento i casi attivi sono 37.329. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. (Res)