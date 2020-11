Afghanistan: Ue annuncia sostegno per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha promesso oggi, durante la Conferenza dell'Afghanistan del 2020 "Peace, Prosperity and Self- Reliance", un sostegno al popolo afgano di 1,2 miliardi di euro per il periodo 2021-2025, sia in assistenza a lungo termine sia di emergenza. La commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha spiegato che l'assistenza europea "sosterrà l'agenda delle autorità afgane per lo sviluppo democratico e sostenibile e la modernizzazione, aiutando a sollevare le persone dalla povertà, a migliorare la governance, a ridurre la corruzione e a migliorare la vita quotidiana del popolo afgano". Inoltre, "un impegno di 1,2 miliardi di euro per i prossimi quattro anni dimostra il nostro impegno nei confronti del popolo afgano", ha detto. (segue) (Beb)