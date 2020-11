Afghanistan: Ue annuncia sostegno per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha spiegato che l'Ue è determinata a promuovere un Afghanistan pacifico, democratico, sovrano e prospero, cosa che la sua popolazione merita e attende da tempo, e ha chiarito che l'assistenza allo sviluppo dell'Ue si basa su condizioni e principi chiari. Queste condizioni sono esposte in un documento scritto in collaborazione con l'Ue e altri partner internazionali chiave del Paese, che insieme forniscono l'80 per cento dell'assistenza internazionale all'Afghanistan. Nello specifico, il sostegno dell'Ue all'Afghanistan è subordinato a un processo di pace inclusivo, di proprietà afghana e guidato dall'Afghanistan che si basa sui risultati politici e sociali degli ultimi 19 anni. Essenziali per il futuro dell'Afghanistan, secondo l'Ue, sono preservare il pluralismo democratico, l'ordine costituzionale, la trasparenza e la responsabilità istituzionale e lo stato di diritto, promuovere ulteriormente i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare per le donne, i bambini e le minoranze e compresa la libertà dei media, e perseguire pace, sviluppo e prosperità sostenibili. (segue) (Beb)