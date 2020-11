Afghanistan: Ue annuncia sostegno per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza allo sviluppo dell'Ue è soggetta all'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Ue secondo le linee proposte dalla Commissione europea il 2 giugno. Questa assistenza sosterrà l'attuazione del secondo quadro nazionale per la pace e lo sviluppo dell'Afghanistan che copre il periodo 2021-2025. Il sostegno dell'Ue contribuirà anche ad affrontare i crescenti livelli di povertà in Afghanistan a seguito della pandemia di Covid. Oltre al sostegno allo sviluppo, l'Ue continuerà a fornire assistenza umanitaria, stimolando la risposta al coronavirus e assistendo le vittime di conflitti e sfollamenti forzati, anche con fornitura di cibo di emergenza, servizi di protezione per affrontare la violenza di genere, istruzione dei bambini, nonché difesa del rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di tutte le parti in conflitto. (Beb)