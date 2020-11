© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di fronte a una crudeltà inspiegabile e imperdonabile, non ci sono più le condizioni per partecipare alla sedute della commissione Antimafia finché non riceveremo le dimissioni di Nicola Morra”. Lo ha ribadito la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, nel corso di una conferenza stampa del centrodestra al Senato.(Rin)