Torino: Gelmini (FI), solidarietà Forza Italia a "Stampa" e "Repubblica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, esprime "solidarietà dal gruppo Forza Italia della Camera dei deputati ai giornalisti e ai lavoratori dei quotidiani 'La Stampa' e 'la Repubblica', vittime di una gravissima intimidazione. Questa mattina - continua la parlamentare in una nota - un gruppo di anarchici ha lanciato uova piene di vernice e bombe carta contro la sede di Torino dei due giornali. La violenza e l'intolleranza vanno condannate senza se e senza ma. La libertà di informazione è un bene irrinunciabile per la nostra democrazia, che va difeso con convinzione e determinazione". (Com)