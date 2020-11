Covid: Blangiardo (Istat), donne più colpite con 470 mila occupate in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi ha interessato in misura maggiore il Mezzogiorno e i giovani ma stavolta sono state soprattutto le donne ad essere colpite, in particolar modo nel comparto dei servizi – che registra 809 mila occupati in meno rispetto al secondo trimestre del 2019 – e nei lavori precari. Così il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Nel secondo trimestre dell'anno si contano 470 mila occupate in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un tasso di occupazione femminile in calo al 48,4 per cento: è poi evidente come la presenza di figli rappresenti ancora un fattore penalizzante", ha spiegato, sottolineando che ad un tasso di occupazione femminile al 71,9 per cento per le donne senza figli corrisponde un dato al 53,4 per cento per chi ha figli sotto i 6 anni. (Ems)