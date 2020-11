Cina-Vaticano: Pechino, "totalmente infondati" commenti di Papa Francesco su uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Papa Francesco, che ha definito "perseguitati" gli uiguri musulmani in Cina, sono "del tutto prive di fondamento". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, nel corso della sua quotidiana conferenza stampa a Pechino. Papa Francesco ha nominato pubblicamente per la prima volta la minoranza uigura cinese tra una lista di comunità e minoranze perseguitate nel mondo, rompendo il suo silenzio sulle accuse di diffuse violazioni dei diritti umani nella regione dell'estremo ovest cinese dello Xinjiang. "Penso spesso ai popoli perseguitati: i rohingya, i poveri uiguri, gli yazidi - quello che ha fatto loro l'Isis è stato davvero crudele - o i cristiani in Egitto e Pakistan uccisi dalle bombe esplose mentre pregavano in chiesa", scrive Francesco nel suo nuovo libro, "Let Us Dream: The Path to A Better Future", pubblicato ieri, 23 novembre. (segue) (Cip)