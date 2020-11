Cina-Vaticano: Pechino, "totalmente infondati" commenti di Papa Francesco su uiguri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhao ha affermato che il governo cinese "ha protetto i diritti delle minoranze etniche in conformità con la legge". "Ci sono 56 gruppi etnici in Cina, e il gruppo etnico degli uiguri è un membro alla pari della grande famiglia della nazione cinese. Il governo cinese ha sempre trattato (tutti) i gruppi minoritari allo stesso modo e ha protetto i loro legittimi diritti e interessi", ha detto il portavoce. Secondo il dipartimento di Stato degli Stati Uniti, fino a due milioni di uiguri - prevalentemente musulmani - ed esponenti di altre minoranze etniche e confessionali sono stati rinchiusi in centri di detenzione nello Xinjiang, dove ex detenuti hanno descritto di essere stati sottoposti a indottrinamento, abusi fisici e sterilizzazione forzata. Pechino insiste che i campi siano centri di formazione professionale costruiti per affrontare la minaccia dell'estremismo religioso e nega le accuse di diffuse violazioni dei diritti umani nella regione. (segue) (Cip)