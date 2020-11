Cina-Vaticano: Pechino, "totalmente infondati" commenti di Papa Francesco su uiguri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 ottobre Pechino ha confermato la proroga dell'accordo con il Vaticano per la nomina dei vescovi per altri due anni. "Dopo consultazioni amichevoli, Cina e Vaticano hanno deciso di estendere l'accordo preliminare per altri due anni. Le due parti rimarranno in stretta consultazione e comunicazione per migliorare continuamente le relazioni", ha spiegato Zhao. Sulla segretezza dei contenuti il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin,ha affermato: "È un segreto relativo perché molti contenuti già si conoscono, anche voi li conoscete. Da entrambi le parti, finché l'accordo è ad experimentum, si è deciso di mantenere riservati i contenuti. Se guardiamo all'accordo possiamo ritenerci contenti. Speriamo che possa esserci un funzionamento migliore e continuo dei suoi termini. Ci sono anche tanti altri problemi che l'accordo non si proponeva di risolvere. L'augurio è che la Chiesa in Cina ritrovi, grazie anche a questo accordo, la sua unità e attraverso questa unità possa diventare uno strumento di evangelizzazione, quindi di annuncio del Vangelo nella società cinese e di sviluppo autentico di tutti i suoi abitanti". (segue) (Cip)