Cina-Vaticano: Pechino, "totalmente infondati" commenti di Papa Francesco su uiguri (6)

- Parolin ha però precisato che "l'accordo non riguarda relazioni diplomatiche né ha in previsione lo stabilimento di rapporti diplomatici". "L'accordo riguarda la situazione della Chiesa, un punto specifico che sono le nomine dei vescovi e le difficoltà che ci sono e che noi speriamo con il dialogo di affrontare. L'obiettivo è l'unità della Chiesa, abbiamo avuto risultati principali come il fatto che tutti i vescovi in Cina oggi sono in comunione con il Papa. Non ci sono più vescovi illegittimi, questo mi sembra un passo in avanti notevole. Da qui si tratta di ripartire e poi, passo dopo passo, ritrovare una normalizzazione della Chiesa in Cina", ha spiegato il cardinale. (Cip)