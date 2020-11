Scuola: Fd'I, ultimi in Europa a riaprire grazie a ministro Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Fratelli d'Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fd'I e vicepresidente commissione Cultura a Montecitorio, affermano: "Siamo stati i primi a chiedere l'apertura della scuola a settembre, abbiamo spiegato che la didattica a distanza è controproducente per i nostri ragazzi e ci siamo schierati contro l'attuale chiusura degli istituti". Per i due parlamentari, "oggi la priorità è la messa in sicurezza delle scuole: presidi sanitari, termoscanner, adeguati dispositivi medici, frequenti sanificazioni, test rapidi e tecnostrutture. Elementi da cui non si può prescindere, ma il ministro Azzolina è fuori dalla realtà e racconta di una perfetta organizzazione scolastica. Saremo gli ultimi in Europa a ritornare a scuola - concludono Bucalo e Frassinetti - e con questo ministro non poteva essere altrimenti". (Com)