Russia: dal primo aprile obbligo di installare software nazionali su smartphone e smart tv

- E' stata rinviata al primo aprile l'entrata in vigore della legge che impone l'obbligo di installare sui dispositivi venduti in Russia software prodotti all'interno del Paese. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Rbk" con riferimento alle dichiarazioni dell'autore dell'iniziativa legislativa, il deputato della Duma di Stato e il presidente della commissione per la politica economica, l'industria, lo sviluppo innovativo e l'imprenditorialità Sergej Zhigarev. Secondo la legge, su tutti gli smartphone, i tablet, i computer e le smart tv venduti in Russia devono essere preinstallati programmi di produzione nazionale. In precedenza la data di entrata in vigore della legge era fissata il primo gennaio 2021. (segue) (Rum)