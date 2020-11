Russia: dal primo aprile obbligo di installare software nazionali su smartphone e smart tv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stavamo aspettando che il decreto del governo venisse emesso, se fosse stato pubblicato prima non ci sarebbe stato bisogno di posticipare la scadenza, ma ora è chiaro che gli operatori di mercato non avranno il tempo di prepararsi nel tempo che resta fino al primo gennaio", ha detto il quotidiano citando il deputato russo. Zhigarev ha anche osservato che sono in corso consultazioni con il governo sul tema delle multe per mancato rispetto della legge. Questo problema dovrebbe essere risolto entro aprile, ha sottolineato. Inizialmente, si presumeva che tale legge sarebbe entrata in vigore il primo luglio 2020, ma la scadenza è stata posticipata al primo gennaio 2021 in seguito ad un appello dei produttori dei settori interessati al primo ministro Mikhail Mishustin. (segue) (Rum)