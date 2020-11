Covid: Blangiardo (Istat), camerieri, baristi, cuochi e commessi professioni più colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre la metà del calo occupazionale ha riguardato professioni nei comparti dei servizi e del commercio – con un decremento pari al 10,2 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 – e dei servizi non qualificati che hanno registrato una diminuzione del 5,7 per cento: hanno riscontrato invece cali inferiori alla media le professioni impiegatizie, qualificate e operaie. Così il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Tra le figure professionali più colpite spiccano camerieri, baristi, cuochi, commessi ed esercenti delle vendite al minuto, collaboratori domestici e badanti; tra le poche professioni in crescita si segnalano invece i tecnici programmatori o elettronici e gli addetti alle consegne", ha detto. (Ems)