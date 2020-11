Brexit: fonti stampa, Ue e Regno Unito considerano clausole revisione per uscire da stallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati si sono al momento spostati in teleconferenza, a causa di un contatto risultato positivo al Covid-19 nel team negoziale dell'Unione europea, ma salvo imprevisti dovrebbero riprendere in presenza a Londra nella giornata di venerdì, se tutti i test dello staff di Michel Barnier, capo negoziatore europeo, risulteranno essere negativi. Il primo ministro britannico Boris Johnson dovrebbe inoltre sentirsi telefonicamente con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, per considerare i progressi fatti, ma le difficoltà principali al momento continuano ad essere quelle sulle quantità di pescato consentite ai pescherecci europei in acque britanniche, e la questione degli aiuti di Stato. (Rel)