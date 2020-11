Covid: Gaiotti (Bankitalia), serve risposta tempestiva e valutare costo prolungamento misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, una risposta efficace e tempestiva all’emergenza è necessaria: una parte delle risorse della legge di bilancio è opportunamente destinata al sostegno delle famiglie più vulnerabili e dei settori economici più colpiti. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "Preservare imprese temporaneamente in difficoltà ma fondamentalmente solide è essenziale per evitare che la crisi abbia ripercussioni permanenti sull’economia: proteggere i redditi delle famiglie è indispensabile, oltre che per contrastare un aumento delle diseguaglianze, per sostenere la domanda, in un quadro congiunturale che rimane debole e incerto", ha spiegato, aggiungendo che in prospettiva, passata la fase emergenziale, andranno "attentamente valutati i costi di un prolungamento delle diverse misure oltre quanto richiesto dalla durata della crisi". (Ems)