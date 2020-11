Torino: uova di vernice verde e bomba carta contro la redazione de La Stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uova di vernice verde e una bomba carta sono state lanciate questa mattina contro la palazzina in via Lugaro 15, che ospita la redazione del quotidiano La Stampa e quella torinese de La Repubblica. E' successo poco dopo le 9: a compiere il gesto, dalla strada davanti all'edificio, sono state circa 30 persone. Prima di dileguarsi, hanno gettato a terra alcuni volantini di rivendicazione firmati "anarchici e anarchiche", in cui si fa riferimento al processo Scripta Manent. "I terroristi siete voi! - si legge nel testo - . Voi, che terrorizzate la popolazione manipolando l'informazione secondo quanto vi viene commissionato da chi comanda. Voi, che coprite con un complice silenzio quanto il potere non vuole che si sappia, come la strage nelle carceri italiane dello scorso marzo, con 13 morti ammazzati e centinaia di recluse e reclusi massacrati di botte. Voi, che indottrinate l'opinione pubblica alla criminalizzazione di chi si ribella alle leggi della discriminazione, dello sfruttamento e della morte. Oggi, che centinaia di anarchiche e anarchici sono sotto processo, in galera o con misure cautelari. Oggi che nell'aula bunker delle Vallette si conclude il processo di appello Scripta Manent che vuole bollare di stragismo l'anarchismo di azione. Siamo qui a portarvi un piccolo assaggio della giusta rabbia che la disinformazione di regime, i tribunali e le prigioni non riusciranno mai a spegnere!". (Rpi)