- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala, in una nota, che "a ieri, 23 novembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 107 miliardi di euro, per un milione 297mila domande, di cui 995mila fino a 30 mila Euro, per oltre 19,4 miliardi di euro".(Rin)