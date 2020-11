Repubblica Ceca: Partito pirata ottiene mandato a negoziare alleanza con Stan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito pirata ceco ha ottenuto dai suoi membri il mandato per negoziare un'alleanza con Sindaci e indipendenti (Stan). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk", che menziona il risultato del referendum online tra i membri compiuto dai Pirati. Ora la formazione dovrà trattare con Stan un'alleanza in vista delle elezioni parlamentari dell'anno prossimo e un'eventuale cooperazione alla Camera dei Deputati e al governo. La direzione dei Pirati ha un mese per sottoporre una bozza di accordo di coalizione. Il leader, Ivan Bartos, ha commentato il risultato della rilevazione online dicendo che si tratta di un segnale forte e chiaro. "Se riusciremo a negoziare un programma il più ampio possibile, i candidati e altri parametri della cooperazione, potremo lottare assieme per la vittoria alle prossime parlamentari e avere finalmente l'opportunità di promuovere il nostro programma alla guida di questo Paese", ha detto. Stan ha già deciso a inizio ottobre di avviare trattative per una coalizione esclusivamente con i Pirati. L'accordo di coalizione sarà nuovamente sottoposto al vaglio degli iscritti al Partito pirata tra l'8 e l'11 gennaio. (Vap)