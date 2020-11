Ue: Gaiotti (Bankitalia), Next Generation Eu occasione da non perdere per economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È indispensabile affiancare agli interventi emergenziali misure di più ampio respiro per tornare a crescere stabilmente a ritmi sostenuti. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia, audito stamattina dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. "È condivisibile l’orientamento del governo a procedere in questa direzione, grazie all’utilizzo delle risorse del programma Next Generation Eu: è anche condivisibile l’enfasi posta sugli incentivi agli investimenti privati e all’innovazione, sulla ripresa degli investimenti pubblici, sugli interventi nel campo sanitario, sulla riduzione del carico fiscale sui fattori produttivi", ha spiegato, aggiungendo che l’entità dell’effetto macroeconomico dei progetti di investimento e di riforma dipenderà però soprattutto dalla loro definizione concreta nell’ambito del Piano nazionale di rilancio e resilienza e dalla loro attuazione tempestiva. "Andrà posta grande attenzione alla fase esecutiva, precisando i dettagli ed evitando sprechi, ritardi e inefficienze: come abbiamo sottolineato più volte, il programma Next Generation Eu è un’occasione da non perdere per rilanciare la crescita e la produttività dell’economia italiana", ha detto. (Ems)