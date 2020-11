Tanzania: leader opposizione Lissu chiede sanzioni a funzionari statali coinvolti in violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione della Tanzania, Tundu Lissu, ha esortato la comunità internazionale a imporre sanzioni contro i funzionari statali coinvolti nelle presunte violazioni dei diritti umani nelle controverse elezioni generali del mese scorso. In un messaggio pubblicato su Twitter, Lissu ha invitato la comunità internazionale a "imporre sanzioni mirate, il congelamento dei beni, divieti di viaggio e misure necessarie per porre fine all'impunità". Nelle scorse settimana Lissu – che ora si trova in Belgio dopo aver denunciato di aver ricevuto minacce di morte – è stato arrestato e in seguito rilasciato in connessione con le proteste vietate indette dall’opposizione per denunciare i presunti brogli elettorali nelle operazioni di voto per le elezioni generali dello scorso 28 ottobre. I principali partiti di opposizione hanno respinto i risultati ufficiali che hanno visto la netta vittoria del presidente uscente John Magufuli con l'84 per cento dei voti (contro il 13 per cento ottenuto da Lissu) e la schiacciante affermazione del suo partito – Chama Cha Mapinduzi – con il 97 per cento dei seggi in parlamento. Diversi Paesi tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno denunciato “interferenze sistematiche” nelle operazioni di voto, tuttavia secondo la Commissione elettorale della Tanzania non ci sono state frodi. (Res)