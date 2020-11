Covid: Adinolfi (M5s), carenza medici in Italia, basta numero chiuso università (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella peggiore delle ipotesi - aggiunge Adinolfi - spazzati fuori dal business del numero chiuso, costretti a cambiare completamente il percorso di formazione. Oggi siamo in affanno, tanto da richiamare in servizio medici ed infermieri in pensione, non oso immaginare cosa potrebbe accadere tra qualche anno. Intanto, continuiamo a smantellare il mondo dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, e non solo nell'area medica. Siamo la Nazione con un numero di laureati di gran lunga inferiore alla media Ocse e con investimenti in istruzione e formazione di gran lunga al di sotto della media, ora più che mai è necessario invertire la rotta". (Ren)